Глава муниципалитета в Якутии потерял кресло из-за алкоголя?

Прокуратура Нюрбинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который будучи главой Кангаласского наслега Нюрбинского района, являясь лицом, подвергнутым решением мирового судьи к административному правонарушению с лишением права управления транспортными средствами, в августе 2018 года вновь сел за управление своего транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, в состоянии алкогольного опьянения, непосредственно после распития спиртных напитков выехал из с.Маар Нюрбинского района, был задержан сотрудниками ГИБДД на территории г.Нюрба.

В суде подсудимый полностью отрицал свою вину, поясняя, что сел за управление автомобилем уже протрезвев. Вместе с тем благодаря активной позиции государственного обвинителя, вина подсудимого доказана с вынесением судом в его отношении обвинительного приговора и назначения наказания в виде обязательных работ сроком на 300 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

В ходе расследования уголовного дела подсудимый был освобожден от должности главы наслега по собственному желанию.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.