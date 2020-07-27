Глава Момского улуса: крупные пожары в Буор Сысыы и Хонуу частично локализованы

На территории Момского улуса ведется работа по локализации пяти лесных пожаров. Как рассказал глава района Иван Павлов, самые крупные пожары в Буор Сысыы и Хонуу частично локализованы, передает ЯСИА.

“В районе пять зарегистрированных пожаров. По одному у сел Хонуу, Буор Сысыы, Кулун-Елбют и два пожара возле села Соболоох. За эти дни на тушении огня было задействовано 1300 человек, триста с лишним единиц техники. Основные крупные пожары в Буор Сысыы и Хонуу частично локализованы. В Хонуу создана минерализированная полоса длиной около 10 км. В Буор-Сысыы, где уничтожено более 4 тысяч гектаров леса, также проведено 8 км минерализированной полосы. На местах работают по 20 добровольцев”, – отметил глава района Иван Павлов.

В Соболохе горит действуют два крупных пожара в северной и южной стороне от села. Расстояние до населенного пункта составляет 3-4 км. С двух сторон проделаны защитные полосы. Также 20 человек добровольцев ведут окарауливание по этим двум пожарам.

“В северной части поселка горит ЛЭП, в связи с чем сегодня электричества нет, но работники “Якутскэнерго” уже там работают, восстанавливают запасной дизельный генератор и вечером свет должен появиться”, – подчеркнул глава района.

В Кулун-Елбют, добавил Иван Павлов, горит лесной фонд. На месте ведутся противопожарные мероприятия, работают двадцать добровольцев, два бульдозера и четыре квадроцилка.