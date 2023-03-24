Глава МОК выступил против принципа «коллективной вины» российских спортсменов

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что выступает против политического влияния на спорт и точки зрения, подразумевающей «коллективную вину» российских атлетов.

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Бах уточнил, что МОК может рекомендовать запретить спортсменам демонстрировать символ Z. По его словам, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой, передает деловая газета «ВЗГЛЯД«.

По его словам, всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена, а тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации.

Бах также пообещал, что 28 марта, когда исполком МОК обсудит вопрос допуска российских спортсменов, будут озвучены и ориентиры в отношении спортсменов, которые имеют прямое отношение к ВС России или имеют связи с военными организациями.

Ранее президент МОК Томас Бах сказал, что власти стран не должны определять, кому разрешено участвовать в международных соревнованиях.