Глава Мирнинского района: урон селу Арылах будет восполнен

Уважаемые жители Мирнинского района!

Как вы знаете, пожар, который вчера пришел в село Арылах, тушили лесопожарные службы, сотрудники пожарных частей, добровольцы из числа жителей этого поселения, а также из Мирного, Алмазного.

Хочу выразить всем слова благодарности за самоотверженную работу по тушению лесного пожара, а добровольцам – за ваше неравнодушие к чужой беде.

К сожалению, пожар нанес ущерб селу Арылах. Наиболее пострадали две семьи, у которых сгорели дома, одна из них многодетная.

Это наша общая беда. Мы не оставим никого из пострадавших без помощи со стороны районной администрации, всем будет выделена материальная помощь из районного бюджета.

Я обратился к главе Республики Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву и генеральному директору АК «АЛРОСА» Сергею Сергеевичу Иванову с тем, чтобы они тоже помогли пострадавшим семьям.

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эти семьи не остались один на один со своей бедой. Весь нанесённый селу Арылах урон будет обязательно восполнен!

Глава Мирнинского района Александр Басыров