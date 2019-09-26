26.09.2019
12:35
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Якутия

Глава Минсельхоза Якутии выйдет в прямой эфир

В субботу, 28 сентября в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 40 мин. утра министр сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Атласов Александр Павлович примет участие в передаче «Прямой разговор».

Как идет исполнение Указа Главы Якутии Айсена Николаева «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства»? Каковы на сегодняшний день итоги кормозаготовки и сбора урожая в республике? Что сделано для обеспечения населения качественной продукцией местного производства? Насколько высоки перспективы развития пчеловодства в Якутии?Какие предприятия представят свою продукцию на выставке-ярмарке «Продовольствие-2019»? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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