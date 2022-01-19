Глава Минприроды РФ оценил готовность Якутии к пожароопасному сезону — 2022

Готовность Якутии к пожароопасному сезону 2022 года рассмотрена на выездном совещании Министерства природных ресурсов и экологии РФ, проведённом 19 января в Якутске под председательством министра Александра Козлова и главы региона Айсена Николаева.

Министр отметил важность своевременной подготовки региона к предстоящему пожароопасному сезону с учётом эффективного использования дополнительно выделенных средств из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров.

«Пожароопасный сезон прошлого года, был значительно тяжелей, чем пожароопасные сезоны трёх предыдущих лет. На территории Якутии зарегистрировано 1678 лесных пожаров, общая площадь пройденная огнём превысила 9 млн гектар, это 90% от всей площади лесных пожаров в стране. Все регионы прекрасно знают, как в прошлом году велась работа по формированию бюджета на 2022 год. Была проделана колоссальная работа, чтобы довести лесные субвенции по охране лесов от пожаров до нормативного уровня. Благодаря решениям президента и председателя Правительства РФ, для всей страны увеличено финансирование на борьбу с лесными пожарами на 8,2 млрд рублей. В том числе Якутия получит 1,1 млрд рублей дополнительно. Теперь региону самое главное чётко и вовремя подготовиться к пожароопасному сезону», — сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Глава Якутии Айсен Николаев в своём выступлении озвучил, что в течение последних лет в республике наблюдается очень жаркое и засушливое лето, которое приводит к чрезвычайно высокой пожарной опасности в лесах и такая ситуация становится крайне нежелательной тенденцией. В 2021 году Якутия столкнулась с небывалым масштабом лесных пожаров, вызванным высокими температурами, порывистыми ветрами и минимальным количеством осадков. Картина прошлого года ясно показала, что тяжелая лесопожарная обстановка может сложиться на любой территории республики.

«В 2022 году финансирование охраны лесов от пожаров в республике за счёт средств федерального бюджета увеличена в 5,5 раз и составила 1 млрд 619 млн рублей. В таких условиях главная задача республики – не допустить повторения ситуации прошлого года, быть полностью готовыми к предстоящему пожароопасному сезону. Только синхронизация действий муниципальных и региональных органов власти с федеральными органами даст наилучший эффект в предупреждении, выявлении и тушении природных пожаров», — подчеркнул Айсен Николаев.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону запланировано увеличение штатной численности парашютно-десантной пожарной службы и наземной службы охраны лесов.

По количеству, кратности и протяжённости увеличены маршруты авиационного и наземного мониторинга пожарной опасности в лесах. Так, авиационное патрулирование будет проводиться по 31-му, а наземное по 86-и маршрутам. Это позволит своевременно выявлять очаги возгораний на малых площадях и минимизировать риски их распространения и перехода в категорию «крупных» действующих пожаров.

В ходе совещания Александр Козлов особое внимание уделил вопросам организации набора дополнительной численности сотрудников парашютно-десантных и наземных пожарных служб, подготовке и организации закупочных процедур для обеспечения оборудованием и экипировкой, стадии заключения контрактов, резервированию воздушных судов с учётом использования мощностей межрегионального центра «Север» ФБУ «Авиалесоохрана».

Своевременное принятие решений по ключевым направлениям, обозначенным главой Минприроды РФ в ходе совещания, позволит региону обеспечить должную подготовку к прохождению пожароопасного сезона текущего года, повысить оперативность тушения природных пожаров, минимизировать ущерб лесным ресурсам и риски возникновения ЧС.