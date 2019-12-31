Глава МЧС Якутии поздравляет с Новым годом и Рождеством!

Уважаемые жители и гости Якутии, поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! Могу с уверенностью сказать – нам есть чем гордиться, в уходящем году немало сделано для Вашей защиты, с начала года силами Якутской территориальной подсистемы РСЧС ликвидированы две чрезвычайные ситуации и около пятидесяти социально-значимых происшествия. Свыше двух тысяч раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение пожаров и более пятисот на дорожно-транспортные происшествия. Проведено свыше пятьсот поисково-спасательных операций. Благодаря работе служб экстренного реагирования, свыше тысячи человек в этот момент находятся с родными и близкими.

Прощаясь с 2019 годом, мы по традиции мысленно благодарим его за все хорошее, что он нам подарил, непременно подводим итоги сделанного и строим планы на будущее. Нам удалось ещё сильнее сплотиться: молодое поколение спасателей при поддержке мудрых и опытных работников, ветеранов добивается высоких результатов в службе. Впереди – много важных дел. В 2020 году Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отметит свое 30-летие. В целях повышения эффективности и оперативности МЧС России переходит на новую организационно-штатную структуру. Еще одно из основных направлений развития ведомства – это объединение гражданской обороны со всеми оперативными системами предупреждения, профилактики и управления рисками. Это ознаменует развитие нового этапа Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая постоянно совершенствуется, становится мощным, сплоченным и отлаженным механизмом оперативного и своевременного реагирования на различные опасности и угрозы.

Дорогие друзья! Новый год – это праздник, который объединяет нас вокруг главных ценностей. Пусть он станет мирным, успешным и благополучным для каждого из вас! Будьте щедрыми на чувства, дарите своим родным и близким самое дорогое – тепло сердец, внимание и заботу! Пусть ваши дома наполнятся светом любви и добра. С Новым годом и Рождеством!

Начальник Главного управления МЧС России

по Республике Саха (Якутия) генерал-майор внутренней службы

Гарин Павел Сергеевич