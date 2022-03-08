08.03.2022
09:22
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Общество

Глава МЧС Якутии поздравил с 8 марта

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днём!
Сегодня вы наравне с мужчинами достигаете невероятных высот в любой сфере — политике, общественной жизни, науке, бизнесе, спорте. Несете на своих хрупких плечах бремя забот о семье, окружая вниманием своих родных и близких, храня тепло домашнего очага, воспитывая детей. Вдохновляете нас на благородные поступки и свершения, заставляете даже самые суровые мужские сердца переполняться нежностью, восторгом и надеждой. Будьте всегда прекрасными. В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, огромного счастья, душевного тепла и семейного благополучия.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), генерал-майор внутренней службы Гарин Павел Сергеевич

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