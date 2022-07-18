18.07.2022
13:11
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Праздники

Глава МЧС России поздравил государственный пожарный надзор с 95-летием

Государственный пожарный надзор МЧС России отмечает 18 июля 95-летие со дня образования.

В своем поздравлении глава МЧС России Александр Куренков отметил, что предупреждение и профилактика пожаров, защита населения и материальных ценностей от огня остаются главными задачами сотрудников ГПН. «Сегодня в зоне вашего пристального контроля почти 2,7 млн. объектов защиты. Благодаря принципиальному и добросовестному исполнению профессионального долга ежегодно удается снижать количество техногенных пожаров, а, значит, предотвращать беду, сохранять человеческие жизни», — отметил министр. Он выразил уверенность, что грамотные и профессиональные действия сотрудников Государственного пожарного надзора будут и дальше способствовать безопасности россиян.

Источник: Зинаида Дьяконова, старший инспектор пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я)

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