Глава МЧС России поздравил государственный пожарный надзор с 95-летием

Государственный пожарный надзор МЧС России отмечает 18 июля 95-летие со дня образования.

В своем поздравлении глава МЧС России Александр Куренков отметил, что предупреждение и профилактика пожаров, защита населения и материальных ценностей от огня остаются главными задачами сотрудников ГПН. «Сегодня в зоне вашего пристального контроля почти 2,7 млн. объектов защиты. Благодаря принципиальному и добросовестному исполнению профессионального долга ежегодно удается снижать количество техногенных пожаров, а, значит, предотвращать беду, сохранять человеческие жизни», — отметил министр. Он выразил уверенность, что грамотные и профессиональные действия сотрудников Государственного пожарного надзора будут и дальше способствовать безопасности россиян.