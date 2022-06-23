23.06.2022
20:03
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Якутия

Глава МЧС РФ Александр Куренков проверил готовность к пожароопасному сезону в Якутии

23 июня Глава МЧС России в ходе рабочей поездки в Якутию проверил готовность территориальной подсистемы РСЧС.

Посетив специализированную пожарно-спасательную часть, глава ведомства вручил личному составу ведомственные награды и сертификаты на 5 пожарных автоцистерн.

На совещании Александр Куренков совместно с главой республики Айсеном Николаевым и министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым обсудили вопросы взаимодействия в период пожароопасного сезона:

В этом году в регионе случилось 143 природных пожара, площадь активного горения в разы меньше, чем в 2021 году. «Необходимо держать на постоянном контроле оперативную обстановку и предпринимать исчерпывающие меры для ликвидации очагов в первые сутки их обнаружения», — подчеркнул министр.

В частности, для тушения природных пожаров и защиты населения от огня в Якутии создана группировка в составе 11 тыс. человек и более 2,6 тыс. ед. техники.

На заседании в правительстве Якутии министр Александр Куренков сообщил, что МЧС России рассмотрит возможность обновления картографических данных, чтобы оптимизировать тушение пожаров вблизи населенных пунктов в регионах. Глава Якутии Айсен Николаев на координационном заседании правительства региона обратил внимание, что в России устарели картографические данные расположения населенных пунктов, в том числе размещенные в интернете. В результате спасатели зачастую выезжают тушить пожары вблизи «поселений, которые фактически не существуют 50 или более лет». «Мы (совместно с Минприроды — прим.) данный вопрос должны проработать, потому что устаревшие данные в масштабах ЧС и тушения природных пожаров, в частности, вносят неразбериху. Такого быть не должно», — сказал Александр Куренков. 

тгк МЧС России

Фото: тгк МЧС России
Источник: тгк МЧС России

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