Глава Крыма поздравил Якутию с 100-летним юбилеем

Сергей Аксёнов: «Залог процветания Якутии, как и Крыма, – в межнациональном мире и согласии»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил якутян с 390-летием вхождения Якутии в состав Российского государства и 100-летием образования Якутской АССР, пожелал здоровья, благополучия, новых успехов в трудах на благо России и родной республики.

Сергей Аксёнов отметил, что Республика Саха (Якутия) – уникальный регион России с древней историей, многовековыми традициями, огромными природными богатствами. «Но главное богатство якутской Земли – это люди. Ваша республика успешно решает масштабные задачи социально -экономического развития», – подчеркнул он.

Сергей Аксёнов сказал, что жителей Якутии и Крыма объединяет любовь к нашему общему Отечеству, стремление сделать нашу страну ещё более могучей и процветающей.

«Залог процветания Якутии, как и Крыма, – в межнациональном мире и согласии, в консолидации власти и гражданского общества на основе общих целей и ценностей. Наши регионы расширяют и углубляют сотрудничество в разных сферах в рамках соглашения, заключенного Советом министров Республики Крым и Правительством Республики Саха (Якутия)», – написал Глава Республики Крым и выразил уверенность, что связи между республиками будут и дальше крепнуть и развиваться.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2015 году. В 2021 году на полях Петербургского международного экономического форума Главой Якутии Айсеном Николаевым и Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым был подписан Протокол совместных действий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ конкретизировал совместную работу по ряду важнейших направлений до 2025 года: по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционного климата, по совместной работе в сфере предпринимательства, торговли, туризма, производства сельскохозяйственной продукции, дорожно-транспортной инфраструктуры, образования, науки, здравоохранения, культуры, спорта, в сфере межнациональных отношений.