Глава Кобяйского района: Пострадавших нет, в машинах не было женщин и детей

Вертолет со специалистами службы спасения вылетел на участок автозимника между селами Себян-Кюель и Сегян-Кюель Кобяйского района, где 24 декабря застряла колонна из 12 грузовых машин, сообщил телеканалу «Якутия 24» глава района Иван ЛЕВИН.

«Между селами оставили четыре машины, водители на восьми машинах возвращаются в свой населенный пункт. Администрация села Себян-Кюель отправляет навстречу машины с горючим. Также в 8.27 по местному времени вылетел вертолет со спасателями, они везут топливо и продукты, ждем обновления информации», – сказал он.

Глава района уточнил, что данный автозимник по большей части проходит по реке, водители остановились на подъеме с речки на холмы.

«Пострадавших нет, в машинах не было женщин и детей. В основном это частники, молодые люди, приспособленные к экстренным ситуациям. Единственное – у них закончилось горючее. Вертолет доставит топливо, остается пробить еще чуть больше 10 км автозимника от Сегян-Кюеля», – добавил Иван Левин.

Что касается завоза продовольствия, он сообщил, что до Нового Года планируется выполнить еще два «зеленых рейса».

“Якутоппторг” в начале декабря сделал два дополнительных рейса по поставке социально значимых продуктов, сегодня планирует выполнить еще один “зеленый рейс”. Также МУП “Себян” намерен взять на себя еще один рейс по доставке продуктов. Сегодня в магазинах села есть социально значимые продукты, но на носу праздник, поэтому постараемся завезти свежие овощи и фрукты для людей», – заключил глава Кобяйского района.