Глава КФХ Дмитрий Смирников: В Чурапчинском районе поддерживается предпринимательство

Делегация из Якутии принимает участие в XXXI Съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который в эти дни проходит в городе Москва. В работе съезда принимает участие более 700 делегатов и участников из 70 регионов страны.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил возрастающую роль фермерства в российском АПК, рассказал о мерах господдержки малых форм хозяйствования и развитии сельских территорий. Он зачитал приветственный адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. По словам премьер-министра, сегодня развитие малых форм хозяйствования – один из приоритетов государственной политики, правительство продолжит уделять большое внимание развитию фермерства, созданию благоприятных условий жизни на селе.

«Сегодня в Чурапчинском районе активно поддерживается предпринимательство и деятельность крестьянских хозяйств. Ежегодно в республике появляются новые направления и механизмы государственной поддержки фермерства. Благодаря поддержке руководства республики и улуса создается благоприятное условие деятельности сельского бизнеса. Об этом мы рассказываем здесь на Съезде», — поделился глава крестьянского хозяйства «Олокоос» из Чурапчинского района Дмитрий Смирников.

Ранее министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов отметил вклад жителей Чурапчинского улуса в развитие сельского хозяйства республики. Он отметил, что Чурапчинский район является одним из самых устойчиво развивающихся сельскохозяйственных районов республики. Одно из ведущих направлений экономики района занимает сельскохозяйственное производство. По информации министра, в 2019 году по линии Минсельхоза улусу оказана государственная поддержка в объеме около 520 млн. рублей.

В работе XXXI Съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России принимают участие фермеры из Чурапчинского района — глава крестьянского хозяйства «Хоютанов Иван Петрович» Иван Хоютанов, руководитель ИП «МАКАРОВ С. С.» Семен Макаров и глава КФХ «Петров Виктор Семенович» Виктор Петров. Делегацию Якутии возглавляют первый заместитель министра сельского хозяйства РС(Я) Татьяна Осипова и Президент АККОР РС(Я) Александр Артемьев.

Отметим, что Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) является единственной в стране федеральной структурой, представляющей интересы малых форм хозяйствования на селе. Ее главной целью является защита прав и интересов российского крестьянства и фермерского сообщества, улучшение условий труда и жизни сельских жителей, увеличение роли фермерства в экономической и общественно-политической жизни. В 2020 году исполняется 30 лет со дня образования АККОР. В состав Ассоциации входят 69 региональных союзов и ассоциаций, которые объединяют 93 тысячи фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, а также Движение сельских женщин России и Союз сельских кредитных кооперативов.