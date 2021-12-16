Глава и прокурор Якутии: подготовка к пожароопасному сезону

Под руководством Главы республики и прокурора республики состоялось совместное совещание по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2022 года

15 декабря 2021 под руководством Главы Республики Саха (Якутия) Николаева А.С. и прокурора Республики Саха (Якутия) Попова М.Н. состоялось совместное совещание по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2022 года.

В ходе обсуждения отмечено, что сложившаяся в регионе в текущем году сложная ситуация с возникновением и тушением лесных пожаров, ущерб от которых превысил 3,7 млрд. рублей, требует своевременного принятия комплекса мер, направленных на обеспечение полной готовности сил и средств к предстоящему пожароопасному сезону.

Проведенные прокурорами проверки показали о наличии многочисленных нарушений в деятельности уполномоченных органов и учреждений. Выявлено более 700 нарушений, принято свыше 600 актов реагирования, в том числе по фактам отсутствия достаточного финансирования, не соответствия нормативам численности работников специализированных организаций, нехватки технических средств, просчетах в организации тушения лесных пожаров, ненадлежащей готовности муниципалитетов к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Прокурором республики в региональное Правительство 9.12.2021 внесено представление по фактам ненадлежащего проведения мероприятий по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону на 2022 год. Отмечено о наличии проблем в содержании лесопожарной техники Авиалесохраны, отсутствии контроля со стороны Министерства экологии республики за использованием подведомственными учреждениями средств на тушение лесных пожаров, о недостаточности принимаемых Государственным комитетом по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики мер по расширению перечня материальных резервов и т.д.

В связи с этим на совещании обсуждены проблемные вопросы, связанные с подготовкой сил и средств к предстоящему пожароопасному сезону. По результатам выработан комплекс мер, направленных на решение поставленных задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, исполнение которых взято на контроль.