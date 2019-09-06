Глава города провела совещание

6 августа глава города Якутска Сардана Авксентьева провела рабочее совещание по вопросам организации работы с лицами без определенного места жительства на территории городского округа «город Якутск».

В совещании приняли участие начальник МУ МВД России «Якутское» Николай Кульбертинов, уполномоченный по правам человека в Республике Саха (Якутия) Сардана Гурьева, заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова, директор Центра социальной адаптации «Тирэх» Наталья Пахомова, начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации Юрий Петров, представители Министерства транспорта, Министерства труда и социальных отношений Республики Саха (Якутии).

По информации муниципального управления МВД России «Якутское» за 2019 год лицами без постоянных источников дохода совершено 1387 преступлений. Прирост по сравнению с прошлым годом составляет 25,7 %. За семь месяцев лицами без определённого места жительства совершено 37 преступлений. В полицию доставлено 1540 человек, ведущих антисоциальный образ жизни, занимаются попрошайничеством и бродяжничеством. Из них к административной ответственности привлечено 1180 лиц. Административному аресту подвергнуты и помещены в спецприемник 969 граждан.

«За последний месяц в городские отделы полиции доставлены 249 человек с антисоциальным образом жизни. Привлечены к административной ответственности 170 граждан, арестованы и помещены в спецприемник 74 человек. 11 лиц без определенного места жительства были направлены в районы. В реабилитационные центры «Линия жизни» и «Тирэх» направлены 6 бездомных лиц», — сообщил Николай Кульбертинов.

Начальник МУ МВД России «Якутское» предложил главе города, начиная со следующего года, рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на социализацию лиц без определенного места жительства и направление их по месту регистрации в районы республики. Отправка таких людей домой в отдаленные улусы является наиболее затратным мероприятием. При этом многие из них не горят желанием уезжать из столицы, отметил Кульбертинов.

Сардана Авксентьева внесла предложение Министерству транспорта рассмотреть вопрос бесплатной перевозки задержанных совместно с сотрудниками полиции по месту требования в улусы республики по согласованию с владельцами частных межулусных такси – в рамках социальных акций, проводимых при поддержке уполномоченного по правам человека в РС(Я).

По мнению главы Якутска, наиболее перспективным решением является финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут целенаправленно заниматься реабилитацией и социализацией лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы смогли поддержать социальную столовую, помогли частному предпринимателю создать социальное такси. Отклики горожан, которые пользуются этими услугами, очень хорошие. В таком же формате мы, полагаю, сможем поддержать проект пункта реабилитации лиц без определенного места жительства – через «Народный бюджет» или гранты главы города Якутска. Хороший опыт в этой сфере есть нескольких городских НКО», — сказала Сардана Авксентьева.

Как отметила директор Центра социальной адаптации «Тирэх» Наталья Пахомова, у отделения социальной адаптации всего 80 койко-мест, из которых 70 мест предоставляются мужчинам.

«Мы обслуживаем людей без документов, попавших в трудную жизненную ситуацию, по срочному договору. Они могут находиться у нас до полугода, но, если человеку потребуется более длительное время нахождения в учреждении, мы продлеваем с ним договор. На сегодня мы можем принять в ночлежных палатах 5 женщин и 7 мужчин», — сообщила заведующая отделением социальной адаптации «Тирэх» Саргылана Диодорова.

Глава поручила своему заместителя по социальным вопросам Наталье Степановой совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений рассмотреть перечень зданий, которые подходят под устройство пункта временного пребывания людей без определенного места жительства, как социальный проект для некоммерческих организаций.