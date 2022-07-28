Мэр Ленска претендует на пост главы Ленского района

28 июля 2022 года в Ленскую ТИК представил документы кандидат на должность главы Ленского района Хорунов Александр Александрович от Ленского местного отделения Якутского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», действующий глава Администрации города Ленска — сообщает Центризбирком Якутии.

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