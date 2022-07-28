28.07.2022
15:05
300

Политика

Мэр Ленска претендует на пост главы Ленского района

28 июля 2022 года в Ленскую ТИК представил документы кандидат на должность главы Ленского района Хорунов Александр Александрович от Ленского местного отделения Якутского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», действующий глава Администрации города Ленска — сообщает Центризбирком Якутии.

Фото: Центризбиркома Якутии
Источник: Центризбирком Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх