Глава Горного улуса пригласил приморцев на Игры Манчаары-2021

Делегация Горного улуса под руководством главы улуса Никиты Андреева посетила Надеждинский район Приморского края, с которым в 2019 году подписано Соглашение о сотрудничестве .

В рамках визита состоялась встреча с главой Надеждинского муниципального района Рустямом Абушаевым, с которым обсуждены вопросы участия муниципалитетов в программах национальных проектов.

Так, в Надеждинском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строятся и ремонтируются внутренние дороги, а нацпроект «Демография» позволил увеличить количество детских садов, построить спортивные объекты. Успешно работают резиденты территории опережающего развития «Надеждинская», план инвестиций на первые 5 лет был перевыполнен. Коронавирус заставил некоторые предприятия поменять планы запуска производства, но в целом идет положительная динамика. Идет работа по газификации района, в рамках концессионного соглашения планируется строительство котельной и обновление систем отопления. Рустям Абушаев рассказал и о планах по развитию туристических проектов на территории района: «Тисовая роща», «Ананьевское городище», «Барановский вулкан».



В свою очередь, Никита Андреев рассказал о строительстве многоквартирных домов по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья», автомобильных дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» и строительстве детсада, который был также реализован благодаря нацпроекту «Демография». Кроме этого, в улусном центре был открыт сквер «Эйэ», построенный в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Улус также успешно участвует в Государственной программе по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» для газификации населенных пунктов и строительства канализационно-очистных сооружений.



Главы также обменялись опытом по получению федерального финансирования на проекты по снабжению населения чистой водой, этот вопрос оказался на повестке дня у обоих руководителей.



В завершение встречи Никита Андреев пригласил Рустяма Абушаева на официальные мероприятия XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», которые пройдут летом 2021 года в Горном улусе.



Делегация посетила жилой комплекс «Надеждинское полесье», рассчитанный на 2500 жителей, который расположен в 20 минутах езды от Владивостока. По национальному проекту «Демография» на нижних этажах одной из многоэтажек был построен детский сад на 145 мест.



Очень познавательным стало посещение домостроительного комбината «Приморье», расположенного в ТОР «Надеждинская» и осмотр еще одного жилищного комплекса «Формат». Оба этих взаимосвязанных проекта реализует компания «DNS девелопмент».

