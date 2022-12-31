Праздники
Глава г. Кировское ДНР Сергей Ермаков поздравил якутян с Новым годом
Уважаемые жители Республики Саха!
Уважаемый Айсен Сергеевич Николаев!
От всех жителей города Кировское и от себя лично поздравляю вас с самыми добрыми, любимыми, светлыми праздниками – Новым годом и Рождеством!
Якутия – это регион , обладающий высоким экономическим, промышленным, научным и культурным потенциалом, несомненной инвестиционной привлекательностью.
В Якутии живут талантливые, целеустремленные люди. Благодаря энергии и работоспособности которых республика динамично и успешно развивается.
Большой объем работ сделан в городе Кировское за считанные месяцы. Наша искренняя признательность за это вам!
Уверен, что любовь к родной земле поможет нам продолжит добиваться совместных значимых результатов в решении поставленных задач в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между городом Кировское и Республикой Саха (Якутия), в реализации самых смелых планов, сохранении славных традиций старших поколений.
Желаю Якутии процветания, а его жителям здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Пусть 2023 год станет годом знаковых событий, добрых перемен, хороших новостей и ,самое главное, годом мира!
Глава администрации г. Кировское Сергей Ермаков
+7 (999) 174-67-82
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