Глава г. Кировское ДНР Сергей Ермаков поздравил якутян с Новым годом

Уважаемые жители Республики Саха!

Уважаемый Айсен Сергеевич Николаев!

От всех жителей города Кировское и от себя лично поздравляю вас с самыми добрыми, любимыми, светлыми праздниками – Новым годом и Рождеством!

Якутия – это регион , обладающий высоким экономическим, промышленным, научным и культурным потенциалом, несомненной инвестиционной привлекательностью.

В Якутии живут талантливые, целеустремленные люди. Благодаря энергии и работоспособности которых республика динамично и успешно развивается.

Большой объем работ сделан в городе Кировское за считанные месяцы. Наша искренняя признательность за это вам!

Уверен, что любовь к родной земле поможет нам продолжит добиваться совместных значимых результатов в решении поставленных задач в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве между городом Кировское и Республикой Саха (Якутия), в реализации самых смелых планов, сохранении славных традиций старших поколений.

Желаю Якутии процветания, а его жителям здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Пусть 2023 год станет годом знаковых событий, добрых перемен, хороших новостей и ,самое главное, годом мира!

Глава администрации г. Кировское Сергей Ермаков