Глава Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поздравил технопарк “Якутия”

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович поздравил технопарк «Якутия» с 10-летием. ГАУ «Технопарк «Якутия» был создан 28 декабря 2011 г. распоряжением главы республики. В технопарк входят биотехнологическая лаборатория, региональный центр инжиниринга, парк высоких технологий «IT-Парк» и филиал в городе Нерюнгри. Эти мощности используют 167 компаний-резидентов. Всего в технопарке трудятся 600 высококлассных специалистов. Основные направления их работы — IT-разработки, биотехнологии и энергосбережение.

«Фонд и Республику Якутия связывают крепкие рабочие и дружеские взаимоотношения. Уже на момент подписания Соглашения о совместной реализации проекта “Сколково” в Якутии мы ставили очень амбициозные цели развития. И отлично с ними справились! Приятно читать в заголовках федеральных СМИ о научных открытиях резидентов “Сколково” в Якутии, об окупаемости компаний, прибыльности инновационных решений. Благодаря таким компаниям в регионе создаются новые рабочие места и научные сообщества», — отметил Аркадий Дворкович.

По его словам, многие резиденты технопарка работают над повышением качества жизни людей в условиях низких температур. Получают поддержку Фонда и производители полиэтиленовых труб для газопроводов и водопроводов, которые выдерживают экстремальный холод, а также техники и одежды, спасающей в морозы.

В числе резидентов технопарка «Якутия» есть и компании международного масштаба. Игровая студия Fntastic, известная на международном рынке своими компьютерными играми. Предстоящий релиз их постапокалиптического ММО-шутера The Day Before находится на третьем месте в рейтинге ожидания на Steam. Компания «Сайберия», разработавшая в 2019 году высокотехнологичный проект интеллектуальной системы анализа медицинских изображений, с помощью которой можно точно и быстро диагностировать COVID-19 и инсульт головного мозга. Разработка компании, по оценкам специалистов, имеет большой экспортный потенциал.

В 2021 году компании-резиденты «Якутии» уже привлекли почти 70 миллионов рублей инвестиций, создали 334 рабочих места. Общая выручка резидентов технопарка за шесть месяцев текущего года составила 729 миллионов рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По итогам 2020 года резиденты технопарка привлекли более 100 миллионов рублей инвестиций, а совокупная выручка превысила миллиард рублей.