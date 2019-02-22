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Общество
22 февраля 2019, 12:11
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Глава ФНПР обсудил с Путиным «северные» выплаты

21 февраля председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил, в частности, порядок индексации стимулирующих выплат и компенсаций для пенсионеров, сообщает официальный сайт Кремля. 

Путин подчеркнул, что некоторые темы, которые ранее обсуждались с профсоюзным лидером, вошли в его послание Федеральному собранию. В свою очередь Михаил Шмаков сообщил, что заметил это и обратил внимание президента на то, что дополнительные выплаты для пенсионеров должны выплачиваться сверх основной пенсии:

— Все выплаты пенсионерам должны быть над пенсией. Не просто доводить этими выплатами до минимального прожиточного минимума пенсионера, это должно быть, конечно, над прожиточным минимумом.

В противном случае пенсионеры от перерасчета не только не выигрывают, но иногда и проигрывают. Владимир Путин согласился, что это выглядит как манипуляция.

Кроме того, глава ФНПР сказал, что хотел бы обсудить с президентом вопрос включения компенсационных выплат в МРОТ.

— У нас есть решение Конституционного суда, которое принято в конце 2017 года, что все компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над минимальным размером оплаты труда, – напомнил Шмаков. – Однако у нас до сих пор не разрешен спор с правительством. Правительство упорствует в своем подходе, что тариф может быть меньше, чем минимальный размер оплаты труда, через эти надбавки доводить это, значит, до минимального размера оплаты труда. Это полностью противоречит решению Конституционного суда, здравому смыслу и, в общем-то, тому подходу, который сейчас продемонстрирован для пенсионеров.

Путин возразил, что данное решение Конституционного суда касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера.

 

— Не совсем… – ответил Шмаков.

 

— Да, там так прямо и написано в решении суда. Речь шла о надбавках тем, кто работает на Крайнем Севере. Но это не исключает того, что мы не должны думать о проблеме в целом. Давайте подумаем, и такое поручение я еще раз дам правительству.

 

В своем комментарии по вопросам «северных» выплат председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев пояснил нам, что Михаил Викторович Шмаков, говоря о не разрешенных спорах с Правительством РФ имел  ввиду, что в МРОТ не должны включаться все компенсационные и стимулирующие выплаты.

     “Основываясь на п.3 постановления Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017, где говорится, что федеральный законодатель на основе выраженных в настоящем Постановлении правовых позиций Конституционного Суда РФ, правомочен учесть сложившуюся в системе социального партнерства практику определения тарифной ставки (оклада) первого разряда не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, ФНПР подготовил проект Федерального закона и внесении изменений, дополнений в ТК РФ.     Проще говоря, профсоюзы настаиваем на том, чтобы МРОТ равнялся  ставке первого разряда (окладу). Это стало бы реальной гарантией для трудящихся страны.

Что касается включения компенсационных выплат в МРОТ для работающих в районах Крайнего Севера, отраженном в решении Конституционного суда РФ, то мы, жители Якутии, это решение почувствовали уже в начале прошлого года. В результате включения компенсационных выплат в МРОТ, на сегодня минимальный размер оплаты труда в регионе составляет 28200. Для сравнения, в центральных регионах России этот размер составляет 11280 рублей. Руководством республики в прошлом году была проведена своевременная работа по повышению МРОТ,  что сказалось на размере оплаты труда десятков тысяч трудящхся, получавших низкую заработную плату” – подчеркнул профсоюзный лидер республики Николай Дегтярев.

Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я) по материалам www.solidarnost.org.
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