Глава Чурапчинского улуса потребовал усилить вакцинацию в наслегах

С каждым днем ситуация по распространению коронавирусной инфекции в Чурапчинском улусе становится достаточно напряженной в связи с подтвержденными случаями заболевания людей этой коварной инфекцией. Сообщил глава района Андрей НОГОВИЦЫН в ходе планерного совещания в онлайн-режиме.

Администрацией улуса и оперштабом приняты все необходимые противоэпидемиологические меры на территории улуса. В данное время для преломления эпидемиологической ситуации в улусе и для того, чтобы образовался коллективный иммунитет, активно ведется вакцинация населения и все массовые мероприятия в улусе ограничены или приостановлены. Глава улуса призвал жителей улуса придерживаться всех мер защиты от инфекции и записаться на вакцинацию.

«Отмечается, что болезнь сейчас очень быстро распространяется. В наслегах отмечается очень низкий уровень вакцинирования населения. Самые активные наслега по вакцинации – села Мындагай, Чыаппара и Мырыла. В селах Чакыр, Хадар и Хаяхсыт не вакцинировали ни одного жителя. Все главы наслегов должны взять под личный контроль вакцинация населения. Ил Дархан в своем обращении потребовал продолжить всеобщую вакцинацию, ещё более масштабно и быстрыми темпами. Кроме того, установить ограничения для въезжающих и выезжающих на территорию муниципального образования. Скоро начнут приезжать студенты, их надо зарегистрировать, проконтролировать контакты. Хорошо было бы попросить родственников не приезжать на весеннюю охоту. Массовые мероприятия отменены», — подчеркнул он.

В ходе планерного совещания отмечено, что самым эффективным методом предупреждения инфекции все же остается соблюдение населением масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований, дистанции. По словам главы улуса, только ответственным соблюдением требований по масочному режиму, вакцинации и самоизоляции каждым жителем улуса можно преодолеть эту опасную инфекцию.