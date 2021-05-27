Глава Чурапчинского улуса обеспокоен

С каждым днем ситуация по распространению коронавирусной инфекции в Чурапчинском улусе становится все напряжённей. Зафиксированы заболевания ковидом в селах Чурапча, Ожулун и Кытанах, имеется два случая смерти от этой коварной инфекции. Сообщил глава Андрей НОГОВИЦЫН в ходе очередного планерного совещания в онлайн-режиме.

В данное время для преломления эпидемиологической ситуации в улусе и для того, чтобы образовался коллективный иммунитет, активно ведется вакцинация населения. В улусе ограничены и приостановлены массовые мероприятия, усиливаются меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима, социальной дистанции, ведутся родительско-педагогические рейды и рейды ПДН и КДН для профилактики заболеваемости среди детей, а также для защиты ребенка от насилия и преступности.

«Отмечается, что болезнь сейчас очень быстро распространяется среди детей и молодых. Все главы наслегов должны взять под личный контроль за ситуацией и установлением ограничения для въезжающих и выезжающих на территорию муниципальных образований. Заболевших и контактных надо зарегистрировать, проконтролировать их контакты и соблюдения ими нахождения в режиме карантина, требований ношения масок и социальной дистанции, возобновить работу волонтеров. В данное время вакцину получили 2200 человек, для формирования коллективного иммунитета от этой болезни нам нужно массово вакцинироваться. Только таким образом мы можем воспрепятствовать дальнейшему распространению коронавирусной инфекции», — подчеркнул глава улуса Андрей Ноговицын.

В ходе планерного совещания отмечено, что самым эффективным методом предупреждения инфекции все же остается соблюдение населением масочного режима и санитарно-эпидемиологических требований, социальной дистанции и массовое вакцинирование населения.