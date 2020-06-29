Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын: Почему я голосую ЗА

– Почему я голосую ЗА поправки в Конституцию России?

– Почему мы 1 июля должны отдать свой голос ЗА поправки в Конституцию России?

Я абсолютно согласен с высказываниями нашего Ил Дархана Айсена Николаева и сенатора Егора Борисова. Они оба неоднократно подчеркивали, что Конституция России была принята в 1993 году. Мы помним, какие это были времена…

Развал Советского Союза, девальвация национальной валюты, экономика выживала, подняла голову преступность всех мастей. Страна училась жить по-новому. Конституция России образца 1993 года разработана с учетом тех реалий и во многом не предусматривает нынешней жизни.

Я считаю, что поправки в новый текст Основного закона страны созрели и должны быть безоговорочно приняты.

Второй главный довод голосовать ЗА поправки касается международной обстановки.

По действующей Конституции РФ многие государства вмешиваются в политику России, перелопачивают на свой лад историю народов. В последнее время основную роль в Великой Победе, в свержении фашизма во Второй мировой войне приписывают Великобритании и США, игнорируя главенствующую роль Советского Союза.

Та же Польша никогда не испытывала особой любви к России, а теперь смеет уверенно вмешиваться в политику и внутренние дела нашей страны.

С принятием поправок целостность России будет незыблемой. Конституция образца 1993-го принималась, когда Крымский полуостров еще не вернулся в состав России. Теперь никто не посмеет утверждать, что Крым не наш.

На другом конце страны – на Дальнем Востоке – в последнее время все более активно поднимается вопрос передачи части Курильских островов Японии. Поправки черным по белому пропишут незыблемость границ Российского государства. Уверен, желающие поиметь часть российской земли после этого замолкнут.

Теперь по поводу статьи о государствообразующем народе. Те, кто желает раскачать лодку, в которой мы все находимся, играют на этом вопросе, будируют эмоции, пытаясь столкнуть представителей национальных республик.

Мы не должны забывать, что в нашем регионе, в родной Республике Саха (Якутия) проживает более ста национальностей и народов. Мы многонациональная республика и живем в многонациональной стране. В России русский народ составляет 70% от числа других народов. Потому ничего удивительного в том, что русский народ будет признан гоударствообразующим, я не вижу.

Наши права и законы – тех, кто живет в национальных республиках, никоим образом не будут ущемлены.

Возьмем, к примеру, Конституцию Республики Саха (Якутия). В ней сказано, что государственными языками являются русский и якутский. И что теперь – эвенкийский, эвенский, долганский, юкагирский языки под запретом? Ни в коем случае! Точно так же обстоит и с поправкой, касающейся государствообразующего народа. Наши местные законы будут приниматься, наше мнение учитываться. В этом я абсолютно уверен и голосую ЗА ПОПРАВКИ в КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ.