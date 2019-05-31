Глава Чурапчинского района предстанет перед судом

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению главы Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения).

По данным следствия, в сентябре 2016 года между главой и директором коммерческого предприятия был заключен устный договор купли-продажи строительных материалов, предназначенных для благоустройства частного домовладения главы.

Стройматериалы были доставлены, соответствующие работы произведены, и в декабре 2017 года глава поручил своим подчиненным из районного бюджета выделить субсидию находящемуся в его подчинении директору учебно-производственного комбината.

После поступления денежных средств на расчетный счет учебного комбината глава района поручил директору учреждения погасить свой личный долг за строительные материалы. При этом он ввел директора в заблуждение, сообщив о том, что данная задолженность должна быть выплачена в счет погашения долга муниципального образования.

В отношении главы муниципального образования была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, на время предварительного следствия и судебного разбирательства он отстранен от занимаемой должности. Вину в совершенном преступлении он не признал, несмотря на это следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения.

31 мая 2019 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам совместной проверки, проведенной прокуратурой и УФСБ России по Республике Саха (Якутия).