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15 марта 2019, 17:58
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Глава Чурапчинского района помещен в СИЗО — земляки в шоке

Глава муниципального образования задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. 

Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, в сентябре 2016 года между главой и директором коммерческого предприятия был заключен устный договор купли-продажи  строительных материалов, предназначенных для благоустройства частного домовладения главы.

Стройматериалы были доставлены, соответствующие работы произведены, и в декабре 2017 года глава поручил находящемуся в его подчинении директору учебно-производственного комбината произвести оплату из бюджетных средств  за приобретенные строительные материалы.

В последующем  из бюджетных средств учебно-производственного комбината была произведена оплата за указанные строительные материалы. Точная сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе предварительного расследования.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам совместной проверки, проведенной прокуратурой и УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ  Надежда Дворецкая
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