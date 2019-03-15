Глава Чурапчинского района помещен в СИЗО — земляки в шоке

Глава муниципального образования задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.

Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, в сентябре 2016 года между главой и директором коммерческого предприятия был заключен устный договор купли-продажи строительных материалов, предназначенных для благоустройства частного домовладения главы.

Стройматериалы были доставлены, соответствующие работы произведены, и в декабре 2017 года глава поручил находящемуся в его подчинении директору учебно-производственного комбината произвести оплату из бюджетных средств за приобретенные строительные материалы.

В последующем из бюджетных средств учебно-производственного комбината была произведена оплата за указанные строительные материалы. Точная сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе предварительного расследования.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Уголовное дело возбуждено по материалам совместной проверки, проведенной прокуратурой и УФСБ России по Республике Саха (Якутия).