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Глава Чокурдаха: Это политическая расправа!

За то, что отказался не выставлять своих кандидатов от КПРФ на осенние выборы-2019

Сегодня, 13 июня News.Ykt.Ru сообщил о том, что глава Чокурдаха, известный коммунист Дмитрий ШАРИПОВ подозревается в избиении человека. Издание получило подтверждение о наличии заявления в МВД республики.
Тему подхватили и другие СМИ. Дмитрий Шарипов позвонил в редакцию SakhaLife и дал развернутый комментарий по происшествию.

— 11 июня 2019 года во втором часу ночи я вместе с женой и сыновьями (3 месяца и 2 года) возвращался домой. И примерно в 50 метрах от моего дома, с балкона одного из соседних домов неизвестный мне человек начал выкрикивать оскорбительные слова в мой адрес. А на повороте к дому стояла компания из 4-х человек, будто поджидая. К нам неожиданно подошел один из них, ЧЕРЕМКИН Н., работник местной газеты, попытался выхватить у меня из рук сына. В это время подбежала и начала наносить удары и толкаться неизвестная женщина. Я начал защищать свою семью. Оттолкнул Черемкина. Тот упал и, видимо, ударился. Началась словесная перепалка, сопровождаемая физическими нападками. Все они были в очень пьяном состоянии. Затем они начали на меня нападать все вместе. Из рядом стоящих домов начали выходить соседи и пытаться остановить потасовку. В результате мне нанесли увечья в виде глубоких царапин на лице, порвали одежду — кофту и майку, утеряны часы. Моей жене и детям нанесены моральный ущерб и психологические травмы. Причина, которую мне озвучили в ходе перепалки, это упавший с качелей ребенок одной их пьяных женщин. Я было решил, что ребята выпили и решили выместить злобу от неустроенной жизни. Но сегодня я узнал о том, что Черемкин, видимо, войдя в роль «политического наемника», выдал рядом стоящей женщине-соседке о том, что его попросили спровоцировать меня на конфликт, и есть еще люди, которые готовят подобные провокации. Я бы никогда не подумал, что в нашем маленьком районе отдельные люди способны на такие дерзкие поступки из политических интересов. Я не писал заявление о нападении в полицию сознательно. Полагая, что Черемкин проспится и придет ко мне, чтобы извиниться, но увидев публикации в мессенджерах и узнав о его преднамеренной провокации, решил написать заявление. Так и сделал. Этим занимается следствие. Уверен, справедливость восторжествует и виновные будут наказаны.

Напомним, что Дмитрий Шарипов был избран главой Чокурдаха в декабре 2017 года. В сентябре 2019 года предстоят выборы главы Аллаиховского района.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения Дмитрия Шарипова на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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