Глава Бурятии поблагодарил Айсена Николаева

В адрес главы Якутии Айсена Николаева поступило письмо от главы Бурятии – председателя правительства Республики Бурятия Алексея Цыденова, в котором он выразил благодарность за оказанную поддержку в участии представителя республики в юбилейных мероприятиях национального оркестра Бурятии.



«Выступление Национального оркестра Республики Бурятии под управлением Натальи Базалевой подарило бурятскому зрителю неповторимые эмоции, радость соприкосновения с культурой якутского народа. Мы высоко оцениваем результаты состоявшегося мероприятия и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – говорится в письме главы Бурятии.



80-летие национального оркестра, который входит в состав театра песни и танца «Байкал», отметили парадом 11 дирижеров на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Гомбо Цыдынжапова. Наряду с дирижерами Бурятии – Жаргалом Токтоновым и Баттулги Галмандаха, к дирижерскому пульту встали гости из Казахстана, Якутии, Калмыкии, Башкортостана, Тывы и Татарстана. В первом отделении юбилейного концерта прозвучала музыка под управлением 11 дирижеров, а во втором отделении оркестр выступил с хореографической труппой и солистами театра «Байкал».



В параде дирижеров Якутию представила заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РС (Я), художественный руководитель Государственной филармонии РС(Я) имени Г.М. Кривошапко Наталья Базалева. Национальный оркестр Бурятии «Байкал» под управлением Натальи Базалевой исполнил «Обрядовый якутский танец» композитора Кирилла Герасимова.

Наталья Базалева отметила высокий уровень организации мероприятия, в котором приняли участие Глава Бурятии – председатель правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов

«Юбилейное мероприятие объединило дирижеров-гостей, которые представили национальную музыку своих республик и стран. Концерт, проведенный с размахом, публика приняла восторженно. Прекрасная организация всего мероприятия!», – сказала художественный руководитель Государственной филармонии РС(Я) имени Г.М. Кривошапко.



По словам Натальи Базалевой, дирижерам была предложена насыщенная познавательная программа, гости посетили главный дацан России, музеи, экскурсии.



«Очень теплая, дружеская атмосфера надолго запомнится всем участникам этого торжества. А самое главное, был праздник у замечательного, профессионального оркестра», – отметила Наталья Базалева.





