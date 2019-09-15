Глава Аллаихи принес присягу

14 сентября в поселке Чокурдах принес присягу служения родной Аллаихе избранный глава Яков Елисеев, выдвинутый партией «Единая Россия”.

В единый день голосования, 8 сентября, Яков Елисеев, выдвинутый местным отделением ЯРО ПП «Единая Россия», набрал 532 (59, 4 %) голоса избирателей.

Итоги муниципальных выборов в Аллаиховском улусе озвучила секретарь Аллаиховской ТИК Л. Лебедева. Она сообщила, что муниципальные выборы прошли на достойном уровне, без замечаний, вручила удостоверения об избрании главе и депутатам представительного органа.

В соответствии с Уставом МО «Аллаиховский улус (район)», глава произнес текст присяги на двух языках.

С приветственным адресом от имени Главы республики и от себя лично выступил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Владимир Черноградский. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель руководителя Департамента министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Р. Попов, руководитель отдела по взаимодействию органами местного самоуправления Департамента по вопросам МСУ Н. Захаров, глава Аллаиховского улуса 2014-2019 гг. Э. Слепцов.

От имени членов местного отделения “Единой России” выступил Саян Гармаев.

Поздравил Якова Гаврильевича секретарь местного отделения КПРФ Борис Белюнас.

Все жители Аллаиховского района возлагают надежды на вновь избранного главу района. Пожелали ему консолидированной работы, взаимодействия со всеми структурами власти во благо развития нашей северной Аллаихи.

Были зачитаны поздравительные телеграммы, в том числе от Главы Якутии Айсена Николаева. Также к поздравлениям в адрес главы присоединились председатель Якутской городской думы Альберт Семенов, председатель Федерации профсоюзов РС (Я) Николай Дегтярев, главы Нерюнгринского района Виктор Станиловский, Мегино-Кангаласского района Николай Старостин и другие.

Торжественная церемония завершилась гимном Аллаиховского улуса «Аллаиха моя» в исполнении народных ансамблей «Кустук» и «Русскоустьинцы».

Избранный глава родился, вырос в Аллаиховском районе в многодетной семье педагогов. Окончил с отличием Чокурдахскую среднюю школу, затем с “красным дипломом” университет. Трудовую деятельность начал в 2004 г. в Аллаиховском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)», в 2009 г. стал самым молодым директором Аллаиховского филиала ЖКХ. В последние годы работал в исполнительной дирекции ГУП «ЖКХ РС (Я)» в Якутске. С 2018 г. возглавлял новое подразделение – проектное управление. Женат, имеет двоих детей.