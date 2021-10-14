Глава Алданского района подал в отставку — СМИ

Председатель Алданского райсовета Леонид КНЯЗЕВ подтвердил информацию о досрочной отставке главы Алданского района – сообщает ТайгаПост. Он рассказал изданию, какие ближайшие действия будут предприняты.

Глава Алданского районного Совета депутатов подтвердил, что Северин Поздняков подал заявление о досрочной отставке. Датировано оно 13 октября, но поступило лишь сегодня. По словам Князева, причины отставки глава района объяснит сегодня в ходе прямого эфира. А уже завтра состоится экстренное заседание президиума райсовета, на котором, видимо, и будет созвана очередная сессия депутатов. Именно она должна будет назначить дату досрочных выборов. По данным издания, они могут пройти в феврале — начале марта.

Напомним, что с начала этого года в отставку подали главы Якутска, Мирнинского и Нерюнгринского районов.

СПРАВКА

Родился в 1973 году в г. Алдан Якутской АССР. В 1996 году окончил Якутский государственный медицинский институт им. Аммосова (лечебное дело, врач). В 2012 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (государственное и муниципальное управление).

1991-1992 гг. — палатный санитар реанимационного отделения Алданской центральной районной больницы;

1990-1993 гг. — студент Якутского госуниверситета;

1993-1995 гг. — Якутская городская больница, 1 гинекологическое отделение, палатный медицинский брат;

1996-1996 гг. — Якутская городская клиническая больница, травм.пункт, мед.брат. Отчислен в связи с окончанием учебы в ЯГУ;

1996-1997 гг. — Центр охраны материнства и детства г. Якутска, зачислен врачом-интерном по специальности «хирургия». Отчислен в связи с окончанием интернатуры;

1997-1998 гг. — Центр охраны материнства и детства г. Якутска, гнойно-септическое отделение, врач-хирург;

1998-1999 гг. — Национальный центр медицины, клиника педиатрии, переведен хирургом-ортопедом в травматолого-ортопедическое отделение;

1999-2006 гг. — военная служба в кадрах Вооруженных сил РФ;

2006-2007 гг. — служба в органах внутренних дел РС(Я);

2007-2010 гг. — заместитель министра здравоохранения РС(Я);

2010-2013 гг. — главный врач Якутского республиканского психоневрологического диспансера;

2013 г. — глава Алданского района;

2018 г. – переизбран главой Алданского района.

Женат, двое детей.