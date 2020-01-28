Глава Алданского района поблагодарил Ассоциацию строителей АЯМ

Коллектив награжден за активное участие, сотрудничество и поддержку при проведении на Алданской земле мероприятий, посвященных Году консолидации в Республике Саха (Якутия).

«Благодарность главы Алданского района Северина Николаевича ПОЗДНЯКОВА — это высокое доверие, оказанное коллективу компании, результат слаженного взаимодействия и согласованной работы с органами исполнительной власти, — поблагодарил исполнительный директор Егор ФРОЛОВ, — наше предприятие и в дальнейшем готово к плодотворному сотрудничеству, к оперативному решению социально-экономических проблем Алданского района.

«Ассоциация строителей АЯМ» проводит не только систематическую, целенаправленную работу по совершенствованию логистики доставки груза до двери получателя (только за 2019 год предприятием переработано ни много ни мало 333 849,353 народно-хозяйственных грузов). Деятельность предприятия многопрофильна: производство инертных материалов (щебень, песок, ПГС), бетона, асфальтобетонной смеси; развитие газификации жилищного фонда; поставка тепловой энергии населению; обеспечение населения сжиженным газом; развитие сельского хозяйства п. Якокит Алданского района. Полный пакет лицензий и разрешений позволяет компании проводить строительно — монтажные работы всех степеней сложности по всей территории России.

ООО «Ассоциация строителей «АЯМ» — это и оказание социально — значимых услуг населению: строительство муниципального жилья, торгово — развлекательных комплексов с собственными кинотеатрами, использующими инновационные технологии полного присутствия формата 3D, спортивных комплексов и многое другое. Ведь для компании, которая родилась в Алданском районе и почти 30 лет работает в Якутии нет главных или второстепенных заказчиков и клиентов, а вся работа, в конечном счёте, подчинена главному — улучшению качества жизни земляков.