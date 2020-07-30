30.07.2020
10:32
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Судебная хроника

Глава Айхала привлечен к административной ответственности

Прокуратура г. Удачный провела проверку соблюдения  в администрации МО «Поселок Айхал» жилищного законодательства, законодательства о противодействии коррупции.

По результатам проведенной проверки в целях устранения выявленных нарушений в адрес главы муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения признаны, вместе с тем фактически не устранены. 

Прокуратура города возбудила в связи с этим в отношении главы МО «Поселок Айхал» дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

По результатам рассмотрения административного материала суд согласился с законностью требований прокурора и привлек виновное должностное лицо к административной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

По представлению прокурора администрацией муниципального образования приняты меры к устранению нарушений.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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