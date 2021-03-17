Глав олекминских поселений учат запевать осуохай

В Олекминском районе работает республиканская режиссерско-постановочная группа Ысыаха Олонхо-2021.

В рамках визита члены группы провели ряд мастер-классов и семинаров для работников районной администрации и работников НКЦ «Гармония». Как сообщает, www.gazetaolekma, в ходе семинара-совещания были рассмотрены и обсуждены сценарий открытия и закрытия, общая организация.

Во второй половине дня проводился мастер-класс по круговому танцу «Олекминский осуохай» для глав и их заместителей. Мужчины руководители поселений будут запевалами на открытии республиканского конкурса по осуохаю. Это один из основных конкурсов, наряду с исполнением олонхо.

Кроме работы секций, состоятся индивидуальные консультации, рабочая встреча с режиссерами и хореографами района, совещание со специалистами, ответственными за проведение конкурсов, посещение ландшафтно-этнографического комплекса «Аанньаах хочото», объектов проживания режиссерско-постановочной группы, артистов, Музея истории земледелия Якутии. Состоится выезд в с.Токко для встречи с учителем-краеведом П.Д. Габышевым и посещения школьного музея.