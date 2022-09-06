ГК 1520 поддержит развитие железнодорожной инфраструктуры Якутии

В рамках Восточного экономического форума Группа компаний 1520 и АО Акционерная компания «Железные дороги Якутии» заключили меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор ГК 1520 Алексей Крапивин и генеральный директор АК «ЖДЯ» Василий Шимохин.

Стороны планируют развивать стратегическое партнерство в области строительства и модернизации железнодорожной инфраструктуры, внедрения современных цифровых систем управления движением поездов и процессами перевозок.

Меморандум направлен на повышение транспортного потенциала, и социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия).

Магистрали Якутии стали уникальным полигоном для проверки современных систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЦБ), которые производят компании ГК 1520. В сложных условиях эксплуатации (суровый климат, температуры до -60 С°) эти цифровые системы демонстрируют высокий уровень надежности и эффективности работы.

С 2009 года в результате сотрудничества ГК 1520 и «Железных дорог Якутии» на 15 станциях региона внедрили современные системы управления движением, включая системы счета осей и первую в Якутии микропроцессорную централизацию (ст. Денисовский, 2011 год).

Сегодня в стадии реализации находится проект оснащения цифровыми системами СЦБ участка Чульбасс-Инаглинская. Планируется внедрение на магистралях региона наиболее современных систем управления движением на основе радиоканала.