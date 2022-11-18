18.11.2022
17:04
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Спорт

Гиревой спорт – не женское дело? Ан нет!

🦾Екатарина Белолюбская — абсолютный чемпион Всероссийского турнира по гиревому спорту в Бурятии🏆

Известная спортсменка из Якутии Екатарина Белолюбская выиграла VIII Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы Сергея Леонова. Соревнования проходят в Улан-Удэ республики Бурятия.

Белолюбская первенствовала в категории женщин среди ветеранов 50-59 лет. В толчке гири 12 кг на длинном цикле якутянка показала лучший результат — 86 раз❕

Всего на турнире в Улан-Удэ принимают участие более 400 спортсменов из 16 регионов России. Республику Саха (Якутия) представляют около 40 спортсменов. О результатах остальных сообщим позже😉✊🏽

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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