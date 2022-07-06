Гиревик принес победу сборной Чурапчинского улуса на Играх народов Якутии

Егор Попов из сборной Чурапчинского района завоевал первое место в соревновании по гиревому спорту в весовой категории 68 кг на VIII Играх народов Якутии.

Спортсмен выполнил упражнение рывок 97 раз, а упражнение толчок — 81 раз.

Стоит отметить, что Егор Попов занимал второе место на Играх Манчаары в Верхневилюйском районе 2017 года. В этом году он также выиграл чемпионат республики и международный турнир в Санкт-Петербурге по гиревому спорту.