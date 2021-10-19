19.10.2021
16:16
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Спорт

Гиревик из Якутии примет участие на чемпионате мира по гиревому спорту

Якутский спортсмен Дмитрий Михалев, в составе сборной России, примет участие на чемпионате мира по гиревому спорту.

Чемпионат состоится в Будапеште (Венгрия) с 21 по 25 октября, сообщает пресс-служба РЦНВС им.В.Манчаары.

Дмитрий Михалев является мастером спорта международного класса, призёром Кубка мира, победителем многих престижных турниров России.

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Пресс-служба РЦНВС им.В.Манчаары
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