Гиревик из Якутии примет участие на чемпионате мира по гиревому спорту

Якутский спортсмен Дмитрий Михалев, в составе сборной России, примет участие на чемпионате мира по гиревому спорту. Чемпионат состоится в Будапеште (Венгрия) с 21 по 25 октября, сообщает пресс-служба РЦНВС им.В.Манчаары. Дмитрий Михалев является мастером спорта международного класса, призёром Кубка мира, победителем многих престижных турниров России.

Фото: Sportyakutia.ru Источник: Пресс-служба РЦНВС им.В.Манчаары

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