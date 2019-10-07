ГИМС: закрыта навигация для маломерных судов

В соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 24 сентября 2019 года № ОД-344 с 5 октября 2019 года закрыта навигация для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нерюнгринском улусах (районах).

Для ниже перечисленных районов навигация для маломерных судов закрывается в следующие сроки:

с 10 октября 2019 года: в Алданском, Усть-Майском, Таттинском, Усть-Алданском, Томпонском, Горном, Амгинском, Чурапчинском, Кобяйском, Ленском, Олекминском, Намском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском улусах (районах), в г. Якутске, п. Жатай.

По завершению навигационного периода необходимо провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить их на зимнее хранение и безопасный отстой. Подвесные лодочные моторы, оборудование, предметы снабжения консервируются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. Хранение маломерных судов, заправленных ГСМ запрещается.

Обледенение судна приводит к потере устойчивости и опрокидыванию судна. Берегите себя и своих близких! (Обледенение – явление крайне опасное, так как приводит к потере устойчивости судна, и если не принять своевременных мер по его освобождению ото льда, опрокидывание судна неизбежно. Обледенение судов происходит при температурах наружного воздуха ниже О°С и при температурах забортной воды ниже 8°С. Наиболее значительное обледенение наблюдается в результате забрызгивания судна. Сильное обледенение может иметь место при плавании в штилевую погоду с температурой воздуха от 1 до -5 °С. и происходит в результате парения, тумана или переохлажденных осадков).

В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность.

ГИМС напоминает: перед выходом на воду нужно проверить техническое состояние своего судна, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения. Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств, перед посадкой пассажиров в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по правилам поведения на борту судна.

Помните, что нельзя выезжать на водные объекты на неисправных или не проверенных маломерных судах. Ни в коем случае нельзя сидеть на борту мотолодки, раскачивать его, во время движения пересаживаться с одного места на другое, так как это может привести к опрокидыванию мотолодки, также запрещено пересаживание людей с одной лодки в другую во время движения.

Запрещается: движение маломерным судам в тумане и в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно сориентироваться, загрузка маломерного судна сверх установленной нормы, маневрирование и остановка вблизи идущих или стоящих не маломерных судов, остановка или стоянка на якоре в пределах судового хода, а также у плавучих навигационных знаков, движение без правоустанавливающих документов, создавать помехи для движения других судов.

Наличие на судне спасательного жилета, медицинской аптечки, якоря и других средств снабжения не просто обязательно, а жизненно необходимо.

Помните: соблюдение правил – залог Вашей безопасности!