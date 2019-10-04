04.10.2019
19:10
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Общество

ГИМС: Внимание! Дноуглубительные работы!

У подходного канала Якутского речного порта проводятся неотложные дноуглубительные работы в районе водозабора с привлечением двух земснарядов «Витим» и «Вилюй».

В целях недопущения аварийности судоводителям маломерных судов строго соблюдать правила плавания на внутренних водных путях и все необходимые нормы и правила пользования маломерными судами. 

Фото: Открытые источники.
Источник: ГУ МЧС России по РС(Я)
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