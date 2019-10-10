ГИМС: полностью завершена навигация для маломерных судов

В соответствии с Приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 24 сентября 2019 года № ОД-344 с 10 октября 2019 годаполностью завершена навигация для маломерных судов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых в некоммерческих целях на территории Республики Саха (Якутия).

ГИМС напоминает: после закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен! В соответствии со статьей 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил эксплуатации судов» в случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность.

Помнить о безопасности в период ледообразования необходимо всем жителям Якутии. Под тонким льдом может скрываться невидимая опасность. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости: выпадении осадков или в условиях тумана, которые являются довольно частыми явлениями в данный период года.

Возникает риск перемораживания деталей двигателя, возможность угодить в затор, образованный шугой и оказаться в экстремальной ситуации: получить непоправимые повреждения судна, а при длительном нахождении на водоеме существует опасность переохлаждения.

Многие рыбаки-любители с нетерпением ждут начала подледной рыбалки, но им не стоит пренебрегать правилами безопасности и в период ледостава необходимо воздержаться от выхода на водные объекты.

Если вы стали свидетелем провала человека под лед, нужно приближаться к пострадавшему осторожно, желательно лежа; для оказания помощи следует использовать подручные материалы: доски, лестницы, шесты, багры, веревки, а если их нет, то следует лечь на лед цепочкой и продвигаться к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, при этом тот, кто находится ближе к пострадавшему — протягивает ему ремень, одежду и т.д. Спасенного необходимо как можно быстрее согреть: переодеть в сухую одежду и дать теплое питьё. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред организму.

Помните: соблюдение мер предосторожности на льду – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах.

Водный объект является источником повышенной опасности, и переоценка этого факта зачастую стоит человеческих жизней.