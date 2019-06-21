ГИМС об открытии навигации в районах Якутии

Согласно Приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутии) от 19 июня 2019 года №ОД-246 на территории республики установлены следующие сроки открытия навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, принадлежащих физическим и юридическим лицам Республики Саха (Якутия) и их выход на водные объекты после окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда), на территориях муниципальных улусов (районов) Республики Саха (Якутия):

с 21 июня 2019 года: в Абыйском, Аллаиховском, Булунском улусах (районах (за исключением залива Неелова);

С 01 июля 2019 года: в Булунском улусе (районе) (Залив Неелова).

Судоводителям маломерных судов необходимо соблюдать правила эксплуатации маломерных судов, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения.

Наличие на судне спасательного жилета, медицинской аптечки, якоря и других средств спасения не просто обязательно, а жизненно необходимо.

При себе необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет с отметкой о прохождении освидетельствования или его копии, заверенной в установленном порядке.

Уважаемые судоводители, соблюдайте технику безопасности на воде, будьте максимально внимательны при управлении маломерным судном. Помните, что вы ответственны за здоровье и жизнь вас и ваших пассажиров.