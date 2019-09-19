ГИМС: о правилах безопасности на водных объектах

Несмотря на то, что лето на территории Якутии очень короткое и с нетерпением ожидаемо большей частью жителей республики, все же есть та группа людей, которая с нетерпением ожидает и наступления осени. Это связано с началом сезона охоты, осенней рыбалки, сбора ягод и грибов. Именно этот период времени отмечается опасностью при пользовании маломерными судами и связан с возрастающим риском нахождения на водных объектах.

Факторами, которые могут способствовать возникновению несчастного случая на воде в этот период, являются: появление туманов на водных объектах, периодически возникающих сильных ветров, проявления штормовых явлений, сокращение светового дня и наступление темных ночей. Еще одним фактором можно назвать остывание водных объектов. Следует помнить, что вода в наших северных реках остается холодной, даже в купальный сезон, а течение быстрое.

В ходе рейдов и патрулирований инспекторы ГИМС постоянно напоминают судоводителям и пассажирам правила безопасности на водных объектах с вручением листовок и брошюр:

— убедитесь в исправности маломерного судна, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам снабжения;

— судно должно иметь средства спасения оказания первой медицинской помощи и средства подачи световых сигналов (спасательный круг, спасательные жилеты у каждого находящегося в лодке человека должны быть сертифицированы, соответствующего размера, укомплектованы свистком для подачи звукового сигнала и, желательно, фонариком для подачи светового сигнала, ярко оранжевого цвета, со светоотражающими полосами, так как камуфлированный спасательный жилет значительно осложняет поиски в случае происшествия.

Жилеты должны быть удобными в застегнутом состоянии и не стеснять движения, затянуты боковые стропы и подтянуты стропы и застегнуты бакли, молнии и фастексы (застежки для соединения ремней и стропов). Кроме обычных фиксирующих ремней в наличии обязательна дополнительную поддерживающую стропу между ног, которая предотвратит сползание жилета. Необходимо обязательно застегнуть нижние стропы, которые проходят между ног. Многие про это забывают и зря, эта фиксация позволяет удерживать голову в правильном положении.

Самое главное – жилеты должны быть рассчитаны на поддержку конкретного владельца на плаву. Детский спас жилет подбирается по весу ребенка!

Самый распространенный минус нейлоновых жилетов – они могут слететь при ударе о воду. Поэтому у них обязательно должны быть страховочные стропы, которые пропускаются между ног и дополнительно фиксируют жилет. Такие жилеты имеют специальные крепления как на груди и поясе, так и между ног.

— будьте особенно осторожны при эксплуатации надувных лодок. На таких плавсредствах не рекомендуется заплывать в места, в которых под водой могут находиться коряги, так как наезд на острый край может привести к проколу резины;

— подробно сообщите родственникам или близким знакомым о вашем местонахождении и предположительное время возвращения;

— всегда берите с собой сухую сменную одежду, запас спичек, завернутых в непромокаемую упаковку, заряженный сотовой телефон, включаемый только в случае необходимости (это поможет сохранить заряд батареи на более длительный срок);

— место для швартовки на ночь выбирайте так, чтобы, в случае шторма, вашу лодку не захлестывало;

— перед посадкой пассажиров обязательно провести инструктаж по правилам поведения на борту судна.

Помните, что нельзя выезжать на водные объекты на неисправных или не проверенных маломерных судах. Ни в коем случае нельзя сидеть на борту мотолодки, раскачивать его, нырять с борта, во время движения пересаживаться с одного места на другое, т.к. это может привести к опрокидыванию мотолодки, также запрещено пересаживание людей с одной лодки на другую во время движения.

Запрещено движение маломерным судам в тумане и других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно сориентироваться. В случае опрокидывания маломерного судна, главное не паниковать и взять ситуацию под контроль, в первую очередь помочь людям, не умеющим плавать, проверить наличие всех пассажиров, затем двигаться в сторону ближайшего берега (отмели), при этом звать на помощь.

Запрещается:

1. Катание детей до 14 лет без сопровождения взрослого на каждого ребенка;

2. Загрузка маломерного судна сверх установленной нормы;

3. Маневрирование и остановка вблизи идущих или стоящих не маломерных судов;

4. Остановка или стоянка на якоре в пределах судового хода, а также у плавучих навигационных знаков;

5. Заходить на акватории, запрещенные для движения маломерных судов, а также на акватории, отведенные для купания и пляжей;

6. Движение без правоустанавливающих документов (судовой билет) и удостоверения на право управления маломерным судном;

7. Создавать помехи для движения других судов;

8. Категорически запрещено управление маломерным судном в алкогольном или наркотическом состоянии. Судоводитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения рискует жизнью не только собственной, но и окружающих его людей, помните об этом.

Помните — главным условием безопасности была и остается личная дисциплинированность, ответственность каждого за свою жизнь, а также соблюдение правил охраны жизни людей на воде.