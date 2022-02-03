ГИМС надзирает за маломерными судами

В государственной инспекции по маломерным судам регионального управления МЧС России подвели результаты правоприменительной практики при осуществлении государственного надзора за маломерными судами за 2021 год.

За прошедший год инспекторами ГИМС регионального управления МЧС России было зарегистрировано свыше 3,4 тыс. маломерных судна и аттестовано более 3,5 тыс. судоводителей. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Якутии проведен комплекс мероприятий с привлечением правоохранительных органов, общественности и органов местного самоуправления.

Отметим, что на территории региона проведено свыше 4,1 тыс. рейдов, патрулирований и профилактических выездов. По результатам надзорных мероприятий выявлено около 350 правонарушений, по которым составлены административные материалы. Наиболее частыми нарушениями явились эксплуатация маломерных судов без технического освидетельствования и судовождение без прав.

В течение года инспекторами проводились профилактические беседы с целью разъяснения гражданам возможных рисков, связанных с отдыхом на водных объектах, выездом на неокрепший лед, а также занятия с детьми в образовательных учреждениях. С учетом эпидемиологической обстановки общение со школьниками проходило в режиме онлайн.

Работники Центра ГИМС участвовали в проведении учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнении мероприятий гражданской обороны, а также в выставках и презентациях, связанных с водным транспортом, в обеспечении безопасности на водных объектах при проведении мероприятий муниципального и федерального значения.

«Основными причинами гибели людей на водных объектах в Якутии – это купание в необорудованных или запрещенных местах, где отсутствуют спасатели. Также безнадзорность детей у воды и сопутствующий фактор — состояние алкогольного опьянения», — рассказала МайаЖиркова, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного Управления МЧС России по РС (Я).

Подробнее с итогами деятельности вы можете ознакомится из Доклада, размещенного в разделе «Деятельность/ Информация о публичных обсуждениях правоприменительной органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по РС (Я)» или перейдя по ссылке: https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost/informaciya-o-publichnyh-obsuzhdeniyah-pravoprimenitelnoy-organov-nadzornoy-deyatelnosti-gu-mchs-rossii-po-rs-ya/2021