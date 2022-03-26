26.03.2022
16:58
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Спорт

Гимнастки сестры Аверины познакомились с якутским мас-рестлингом

В рамках молодежного фестиваля Muus uSTAR провели мастер-класс по якутскому единоборству мас-рестлинг, который уже несколько лет собирает поклонников во всем мире. Со зрелищным видом спорта, претендующим попасть в программу Олимпийских игр, познакомились известные спортсменки, заслуженные мастера спорта России Арина и Дина Аверины. Они стали гостями фестиваля Muus uSTAR, сообщает ЯСИА.

Мастер-класс провели 26 марта в спорткомплексе «Модун». Участниками стали именитые якутские спортсмены, такие как Борис СдвижковДьулустан Деллохов, правила продемонстрировал в качестве арбитра обладатель Кубка мира Дмитрий Саввин, а исполнительный директор Федерации мас-рестлинга Петр Колодезников ознакомил участников с историей становления мас-рестлинга.

Мероприятие посетили и знаменитые гимнастки Арина и Дина Аверины, они посмотрели единоборство спортсменов, также ознакомились с настольной игрой «Хабылык и хаамыска». О своих впечатлениях спортсменки расскажут уже в ходе фестиваля.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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