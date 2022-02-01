Гимн якутского постпредства исполнит примадонна

В постпредстве завершается подготовка к 100-летнему юбилею, в эти дни подведены итоги проекта по созданию музыкального произведения, посвященного столь знаменательной дате. Конкурс на его создание был объявлен полгода назад. В финал вышли три авторские группы.



По решению профессионального жюри, победу одержал композитор Николай Андросов. Его песня «Якутск – Москва» прозвучала в исполнении известной артистки Владленой Бурнашовой Сахаи. Музыкальное произведение на якутском и русском языках будет звучать во время торжеств и официальных встреч, а также праздников и других мероприятий. Над этим произведением работала большая команда в лице поэтов-песенников: Валентины Комиссаровой-Кулумурэ, Сергея Прачева и идейного вдохновителя Ларисы Троевой.

Презентация произведения должна состояться этой весной во время юбилейных торжеств в Москве. Это еще один способ познакомить жителей и гостей столицы с культурой нашей республики.

Постпредство выражает благодарность всем участника конкурса! Большое спасибо за ваше творчество, инициативность и талант! Смотрите сюжет наших коллег из Московского филиала НВК Саха о подведении итогов конкурса.





