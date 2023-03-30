30.03.2023
21:31
365

Погода

Гигантская дыра на Солнце вызвала мощную магнитную бурю — метеозависимым приготовиться!

Магнитный бури вызывают северное сияние.

Гигантская корональная дыра, возникшая на Солнце, скоро вызовет сильную магнитную бурю на Земле, сообщает Daily Mail со ссылкой на NASA.

На экваторе Солнца образовалась огромная дыра, в 20 раз превышающая размер нашей планеты. Как отмечают специалисты, она нацелила свое «дуло» прямо на Землю. Дыра в свою очередь стала источником солнечного ветра, который мчится к Земле со скоростью почти 2,9 миллиона километров в час.

Столкновение потока солнечного ветра с магнитосферой Земли вызовет мощнейшую магнитную бурю. Исследователи полагают, что потоки солнечного ветра от новой корональной дыры достигнут Земли уже сегодня, 30 марта. К утру 1 апреля люди почувствуют влияние мощной магнитной бури особенно сильно.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей, особенно пожилых и метеозависимых. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу, сообщает tengrinews.kz.

Врачи советуют метеозависимым и тем, кто плохо переносит скачки давления, в период «атмосферных возмущений» соблюдать правила:

  • гипертоникам в дни магнитных бурь нужно пить побольше воды и снизить употребление соли, так как соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления;
  • гипотоникам можно принимать тонизирующие настойки, ограничить физическую нагрузку;
  • метеочувствительным людям во время магнитных бурь необходимо хорошо высыпаться, правильно питаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом и утомительных походов по магазинам.
Фото: Соцсети
Источник: Из открытых источников

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх