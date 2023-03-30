Гигантская дыра на Солнце вызвала мощную магнитную бурю — метеозависимым приготовиться!

Магнитный бури вызывают северное сияние.

Гигантская корональная дыра, возникшая на Солнце, скоро вызовет сильную магнитную бурю на Земле, сообщает Daily Mail со ссылкой на NASA.

На экваторе Солнца образовалась огромная дыра, в 20 раз превышающая размер нашей планеты. Как отмечают специалисты, она нацелила свое «дуло» прямо на Землю. Дыра в свою очередь стала источником солнечного ветра, который мчится к Земле со скоростью почти 2,9 миллиона километров в час.

Столкновение потока солнечного ветра с магнитосферой Земли вызовет мощнейшую магнитную бурю. Исследователи полагают, что потоки солнечного ветра от новой корональной дыры достигнут Земли уже сегодня, 30 марта. К утру 1 апреля люди почувствуют влияние мощной магнитной бури особенно сильно.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей, особенно пожилых и метеозависимых. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу, сообщает tengrinews.kz.

Врачи советуют метеозависимым и тем, кто плохо переносит скачки давления, в период «атмосферных возмущений» соблюдать правила: