Гигантская дыра на Солнце вызвала мощную магнитную бурю — метеозависимым приготовиться!
Гигантская корональная дыра, возникшая на Солнце, скоро вызовет сильную магнитную бурю на Земле, сообщает Daily Mail со ссылкой на NASA.
На экваторе Солнца образовалась огромная дыра, в 20 раз превышающая размер нашей планеты. Как отмечают специалисты, она нацелила свое «дуло» прямо на Землю. Дыра в свою очередь стала источником солнечного ветра, который мчится к Земле со скоростью почти 2,9 миллиона километров в час.
Столкновение потока солнечного ветра с магнитосферой Земли вызовет мощнейшую магнитную бурю. Исследователи полагают, что потоки солнечного ветра от новой корональной дыры достигнут Земли уже сегодня, 30 марта. К утру 1 апреля люди почувствуют влияние мощной магнитной бури особенно сильно.
Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей, особенно пожилых и метеозависимых. В частности, люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу, сообщает tengrinews.kz.
Врачи советуют метеозависимым и тем, кто плохо переносит скачки давления, в период «атмосферных возмущений» соблюдать правила:
- гипертоникам в дни магнитных бурь нужно пить побольше воды и снизить употребление соли, так как соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления;
- гипотоникам можно принимать тонизирующие настойки, ограничить физическую нагрузку;
- метеочувствительным людям во время магнитных бурь необходимо хорошо высыпаться, правильно питаться, избегать повышенных нагрузок, занятий спортом и утомительных походов по магазинам.
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