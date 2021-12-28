Гидроресурсы Вилюйского водохранилища составляют только 71% от нормы

Для обеспечения надёжного энергоснабжения западного района республики предлагается рационально использовать водные ресурсы Вилюйского водохранилища за счёт снижения выработки электроэнергии. Об этом сообщил премьер Якутии Андрей ТАРАСЕНКО на совещании с членами кабмина и ресурсоснабжающими организациями.

В настоящее время в связи с крайним маловодьем на реке Вилюй запасы гидроресурсов в Вилюйском водохранилище составляют 71% от нормы.

Ресурсоснабжающим организациям, промышленным предприятиям, муниципальным образованиям поручено обеспечить готовность резервных источников питания по май 2022 года.

Как сообщили в МинЖКХ, реализуется комплекс мероприятий, позволяющих компенсировать снижение выработки Вилюйских ГЭС за счёт организации перетока мощности по линиям электропередачи из Южного энергорайона республики, а также путём переключения части потребителей Западного энергорайона на ОЭС Сибири.

В целях рационального использования водных ресурсов и недопущения снижения уровня верхнего бьефа Вилюйского водохранилища на период с октября 2021 года по 10 мая 2022 года снижена выработка электроэнергии гидроузла не более 1530 млн кВтч.

Выполнены мероприятия для увеличения пропускной способности электрической сети от Зейской ГЭС в Амурской области до Западного энергорайона Якутии.

Напомним, в ноябре 2021 года заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев обсудили вопросы работы энергетического комплекса Якутии, в том числе энергообеспечения западного района Якутии в осенне-зимний период 2021-2022 годов. По итогам совещания Юрий Трутнев поручил разработать меры с учётом использования альтернативных источников генерации электрической и тепловой энергии.

Основными генерирующими источниками электроэнергии в западном энергорайоне республики являются каскад Вилюйских ГЭС ПАО «Якутскэнерго» и Светлинская ГЭС АО «ВГЭС-3».