Гидромецентр обещает Якутии теплую погоду

Нехарактерно теплую погоду прогнозируют в республике в ближайшие дни. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, юг Красноярского края, Якутии, Хабаровский край, Приморье, Сахалин, Владивосток ожидает теплая погода вплоть до середины следующей недели. В этих регионах температура будет выше нормы на 10-12 градусов.

«Очень теплая погода будет на юге азиатской части страны: в Красноярском крае, Якутии и особенно на Дальнем Востоке. Такая теплая погода там сохранится фактически до середины следующей недели», — сообщил метеоролог.

По прогнозам Якутского УГМС сегодня, 10 декабря, в Якутске небольшой снег, ветер переменный 1-4 м/с. Температура воздуха днем -24-26°.

В выходные, 11-12 декабря, на территории республики небольшой снег. Днем 12 декабря на юго-западе умеренный снег, ветер слабый.

Температура воздуха ночью -32-37°, при прояснении -40-45°, днем -30-35°, местами -25-30°. Морозная погода на северо-востоке, северо-западе, севере, температура воздуха ночью -45-50°, в низинах до -55-60°, днем -43-48°, в низинах -50-55°.

На западе, юге 11 декабря температура воздуха ночью -21-26°, днем -18-23. 12 декабря ночью -30-35°, при прояснении до -40-45°, днем -19-24, местами -29-34°.