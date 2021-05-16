Гидрологическая обстановка на реках Якутии

Активная фаза ледохода на р. Лена проходит двумя участками на территории Ленского, Олекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у н.п. Мача уровень воды 714 см , а верхняя кромка у н.п. Мурья уровень воды ниже рейки. Протяженность ледохода составляет 176 км.

Нижняя кромка второго участка ледохода на реке Лена наблюдается у н.п. Кытыл — Дюра, уровень воды ниже рейки, а верхняя кромка 2го участка ледохода наблюдается у н.п. Хатынг – Тумул уровень воды ниже рейки, у г. Олекминск уровень воды составляет 484 см, при критическом в 1350 см. Протяженность ледохода составляет 168 км. В ближайшие сутки – двое ожидаются подвижки на участке г.Покровск — г. Якутск. Ледоход на реке Лена в устьевой части р. Алдан будет проходить 19-21 мая.

На реке Алдан, ледоход проходит по территории Усть-Алданского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается н.п. Дыгдал, уровень воды ниже рейки, а верхняя кромка находится у н.п. Охотский Перевоз уровень воды составляет 773 см, при критическом 1190 см. Протяженность ледохода составляет 522 км. Ожидаемая дата выхода волны вскрытия с р. Алдан на р. Лена – 16-18 мая.

При наихудшем сценарии, в случае образования заторных явлений в устьевой части реки Алдан, подпора воды с реки Лена, существует вероятность подтопления пойменных частей населенных пунктов Кыллай, Чериктей, Дыгдал Усть – Алданского района и Арбын Намского района.

На реке Вилюй ледоход проходит по территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов. Нижняя кромка располагается в 28 км ниже н.п. Вилюйск, уровень воды составляет 625 см при критическом 1050 см, а верхняя кромка в 50 км ниже г. Нюрба, уровень воды составляет 629 см, при критическом 1330 см. Протяженность ледохода составляет 218 км. 18-20 мая ожидается выход волны вскрытия с р. Вилюй на р. Лена.

На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Сухана, уровень воды составляет 561 см, критического уровня нет, а верхняя кромка – у н.п. Оленек, уровень воды составляет 838 см. Протяженность ледохода составляет 574 км. В ближайшие двое – трое суток ледоход ожидается в нижнем течении реки.

Нижняя кромка ледохода на реке Колыма наблюдается в 10 км ниже н.п. Коркодон, до границы с Якутией остается 66 км. Протяженность ледохода составляет 173 км. У н.п. Зырянка уровень воды составляет 492 см при критическом 850 см, наблюдаются подвижки льда и разводья. У г. Среднеколымск уровень воды составляет 352 см при критическом 1200 см. Вскрытие реки на участке Зырянка — Среднеколымск ожидается 17-21 мая.

На реке Яна на участке Верхоянск – Сайды в пределах Верхоянского района наблюдаются закраины и вода на льду. 18-21 мая ожидается вскрытие реки в Верхоянском районе.

На реке Индигирка в верховьях наблюдаются закраины, вода течет поверх льда, суточный подъем составляет 20-30 см. 16-17 мая ожидается подвижка льда в верхнем течении реки.

«Для мониторинга паводковой обстановки на реках республики работает 4 оперативные группы от МЧС России в составе 47 человек 7 единиц техники. В Верхнеколымский район прибыла оперативная группа «Колыма-2», группа «Колыма-1» в плане на убытие в Среднеколымский район 18 мая», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).