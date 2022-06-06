Гидравлические испытания тепловых сетей в Якутске начнутся 7 июня

Якутская ТЭЦ сообщает горожанам о проведении двух этапов гидравлических испытаний. В периоды с 7 по 9 июня и с 15 по 17 июня 2022 года будут проводиться испытания тепловых сетей повышенным давлением.

Всем обслуживающим организациям и иным лицам, ответственным за теплоснабжение, в эти периоды необходимо обеспечить надежное отключение систем теплоснабжения, не приближаться к трубопроводам и не производить работ на тепловых сетях. На время испытаний будет осуществлено понижение температуры горячего водоснабжения.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период. Сетевая вода в ходе испытаний подается под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и их своевременной ликвидации.

Проведение гидравлических испытаний запланировано на протяжении 487 км тепловых сетей. По завершении гидравлических испытаний начнется подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону. Предстоит осуществить капитальный ремонт трубопроводов, тепловых пунктов, сетей горячего и холодного водоснабжения, произвести замену участков тепловых сетей и оборудования котельных.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили вблизи наружных тепловых сетей.

В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом в оперативно-диспетчерская службу Якутской ТЭЦ по телефону 215-663 факс: 215-770