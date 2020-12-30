«Гид новых профессий»- ориентир на будущее Якутии

24-25 декабря 2020 года Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я) с рабочим визитом посетил Дмитрий Судаков — руководитель проекта «Атлас новых профессий», консультант Московской школы управления «Сколково».

Фаза будущего — к кому будет приветлив мир нового времени?

В рамках визита эксперт провел стратегическую сессию о принципах развития участников образовательной системы в будущем. По методике эксперта в схематичной системе координат есть две оси — первая от “консервативного” к “новому”, вторая — от “обеспечивающего” к “созидающему”. Если на текущем этапе подавляющая часть элементов существующей экономики является консервативной, инертной и лишь обеспечивающей спрос, то фаза будущего находится на пересечении нового и созидающего — месте для творчества, где ресурсы направлены в сторону улучшения жизни, а не просто для ее поддержания.

Мир нового времени, по словам эксперта, требует и от организаций, и от человека постоянной гибкости, быстроты, осведомленности.

Именно эти требования нужно иметь в виду для перехода системы образования от “отстающей” фазы в фазу будущего.

Самые перспективные компетенции

Далее по программе состоялась визионерская дискуссия «Компетенции будущего» с участием министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаила Сивцева и сообществ руководителей, преподавателей и специалистов образовательных организаций республики.

Помимо пандемии, мы ежедневно становимся свидетелями того, как новые технологии продолжают внедряться во все сферы жизни людей. Сегодня трансформации в профессиональном мире происходят с колоссальной скоростью. Научно-технический прогресс, а также экономические, социальные и другие факторы заставляют нас по-новому взглянуть на вопросы профессионального определения и трудоустройства.

Какими компетенциями должен обладать современный человек, чтобы быть востребованным? Способствует ли система образования формированию и развитию данных компетенций? Эти и другие актуальные вопросы обсудили в рамках визионерской сессии.

— В самом начале те прогнозы, которые были представлены в Атласе, вызвали у населения ощущение, что это все похоже на вымысел, которого никогда не будет. Но вскоре «вымысел» начал сбываться, будущее наступает, ко мне приходят люди и рассказывают, что такие профессии действительно появляются на рынке. Сейчас мы наблюдаем среди нас менторов стартапов, операторов удаленной хирургии, сити-фермеров, дизайнеров умной одежды, — рассказалруководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков.

Сегодняшние профессии быстро меняются и угнаться за ними чрезвычайно сложно, однако существуют навыки и определенные качества, которые будут цениться в будущем вне зависимости от специальности и места работы. Чем больше происходит технологизация всех сфер жизнедеятельности, тем больше возрастает ценность человеческих факторов.

Участники дискуссии обратили внимание на внедрение компетентностного подхода в систему образования, направленного на обеспечение качества подготовки кадров в соответствии с потребностями современного общества. Они отметили, что во многих профессиональных областях будут цениться гибкие навыки так называемые “soft skills”, включающие умение работать в команде, аргументировать свою точку зрения и прислушиваться к мнению других.

Испокон веков система образования — это тот мостик, который обеспечивает обществу уверенный переход в новые этапы развития. Мир меняется и образованию нельзя стоять на месте. Изменения за последние несколько десятилетий вызывают восторг, но в то же время и заставляют нас волноваться. С новыми изобретениями возникает и много новых проблем, с которыми люди никогда раньше не сталкивались. Каждый день появляются новые виды деятельности, целые научные области, именно поэтому представители и управленцы всех уровней образования должны задуматься, отвечают ли знания и навыки, которым они учат, запросам времени.

Министр образования и науки РС(Я) Михаил Сивцев подчеркнул, что сегодня перед республикой стоит задача подготовить универсальных специалистов, умеющих работать в условиях многозадачности.

— Сегодня для нас стоит задача — подготовить квалифицированных специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях деятельности, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, — подчеркнул он.

В ходе работы особое внимание уделили роли школы в профессиональном самоопределении старшеклассников. Подготовка выпускников школ к сознательному выбору профессии – важная социально-педагогическая задача школы. Основной особенностью современной профориентации является то, что она представляет собой систему подготовки старшеклассников к свободному, сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные особенности человека и его потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой.

— Школа и эксперты не могут с уверенностью сказать, каким будет рынок труда даже через пять-десять лет, но они могут помочь выпускникам осознать каковы вызовы современного мира, какие компетенции и личностные качества нужно развивать, чтобы быть востребованным в постоянно изменяющемся рынке труда. Именно для этого в школах необходима системная работа по профориентации, — отметили участники дискуссии.

Как отметил министр, в целях методической и практической помощи мы планируем создать профессиональное сообщество профориентологов и психологов, которые будут задействованы в профориентации старшеклассников.

Новые профессии Якутии

25 декабря 2020 г. ЦОПП Якутии презентовал первый для региона проект регионального аналитического профориентационного журнала “Гид в мире профессий”, который собрал в себя самые востребованные и перспективные для Якутии специальности и разложил их на компетенции, которыми нужно обладать.

Как сообщил директор Центра опережающей профессиональной подготовки Владислав Хабаров, Центр занимается учебными программами, а также профориентацией всего населения Якутии. Кроме того, учреждение прогнозирует потребности рынка труда. «Атлас новых профессий» демонстрирует то, какие профессии будут востребованы в будущем.

«Нам очень важно было послушать эксперта и поработать с ним. Дело в том, что мы сами делаем гид востребованных профессий в нашем регионе», -заявил Владислав Хабаров. По его словам, к марту 2021 года планируется полностью завершить работу над ним. « В практической части составления гида профессий для школьников и для взрослого населения Якутии мы консультировались с Дмитрием Судаковым. В ходе дискуссии с экспертом мы обсудили различные вопросы, касающиеся будущего в образовании, новых образовательных технологий, а также профессий будущего и востребованных компетенций», — отметил Владислав Хабаров.

Справка:

“Атлас новых профессий” — это альманах профессий будущего, актуальных для российской экономики. Он основан на данных форсайт-сессий, в которых принимали участие ключевые игроки рынка. Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. Самая последняя версия, Атлас 3.0, написана специально для подростков, простым и увлекательным языком и полна интересных историй о специалистах будущего.

Познакомиться с проектом Дмитрия Судакова и прочитать книгу “Атлас новых профессий 3.0” можно по ссылке: https://new.atlas100.ru/